Les huîtres du Médoc de port en port, 2 juin 2023, Soulac-sur-Mer.

En voiture pour découvrir l’estuaire et ses huîtres !

De Soulac-sur-Mer au port de Saint-Vivien-de-Médoc en passant par celui de Talais, suivez les traces des huîtres du Médoc à travers le temps. La visite se terminera par une visite de la ferme avec dégustation d’huîtres et de gambas chez le producteur.

Une visite où points de vue et dépaysement sont au rendez-vous.

Le vendredi de 10h à 12h30 en juin

Le lundi et jeudi de 10h à 12h30 en juillet et août

Le lundi et vendredi de 10h à 12h30 en septembre

Durée : 2h

23€ / adulte et 14€ / enfant (de 6 à 12 ans)

Départ à 10h au Port de Neyran.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 12:30:00. EUR.

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By car to discover the estuary and its oysters!

From Soulac-sur-Mer to the port of Saint-Vivien-de-Médoc, passing through Talais, follow the traces of the Médoc oysters through time. The visit will end with a tour of the farm and a tasting of oysters and prawns at the producer’s.

A visit where views and change of scenery are at the rendez-vous.

Friday from 10am to 12:30pm in June

Monday and Thursday from 10am to 12:30pm in July and August

Monday and Friday from 10am to 12:30pm in September

Duration : 2 hours

23? / adult and 14? / child (from 6 to 12 years old)

Departure at 10am from the Port de Neyran

¡En coche para descubrir el estuario y sus ostras!

De Soulac-sur-Mer al puerto de Saint-Vivien-de-Médoc, pasando por el puerto de Talais, siga los pasos de las ostras del Médoc a través del tiempo. El recorrido finalizará con una visita a la granja y una degustación de ostras y gambas en casa del productor.

Una visita en la que las vistas y el cambio de aires están a la orden del día.

Viernes de 10:00 a 12:30 en junio

Lunes y jueves de 10:00 a 12:30 en julio y agosto

Lunes y viernes de 10.00 a 12.30 h en septiembre

Duración: 2 horas

23? / adulto y 14? / niño (de 6 a 12 años)

Salida a las 10h del Port de Neyran

Einsteigen und die Flussmündung und ihre Austern entdecken!

Von Soulac-sur-Mer über den Hafen von Talais bis zum Hafen von Saint-Vivien-de-Médoc folgen Sie den Spuren der Austern des Médoc im Laufe der Zeit. Die Tour endet mit einer Besichtigung der Farm mit Verkostung von Austern und Gambas beim Erzeuger.

Ein Besuch, bei dem Aussichtspunkte und Abwechslung an der Tagesordnung sind.

Freitags von 10:00 bis 12:30 Uhr im Juni

Montag und Donnerstag von 10:00 bis 12:30 Uhr im Juli und August

Montag und Freitag von 10:00 bis 12:30 Uhr im September

Dauer: 2 Stunden

23? / Erwachsener und 14? / Kind (6 bis 12 Jahre)

Abfahrt um 10 Uhr am Port de Neyran

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Médoc Atlantique