Lectures croisées de ce petit traité de consolation Bibliothèque municipale, 25 mai 2023, Soulac-sur-Mer.

Un livre lumineux et sans pathos qui invite à célébrer la vie, écrit par Delphine Horvilleur, rabbin française..

Bibliothèque municipale

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A luminous and pathos-free book that invites us to celebrate life, written by Delphine Horvilleur, French rabbi.

Un libro luminoso y sin patetismo que invita a celebrar la vida, escrito por Delphine Horvilleur, rabina francesa.

Ein leuchtendes und pathosfreies Buch, das dazu einlädt, das Leben zu feiern, geschrieben von der französischen Rabbinerin Delphine Horvilleur.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Médoc Atlantique