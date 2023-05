Cueillette et dégustation de plantes sauvages avec Laurence Dessimoulie, au phare de Richard place de la gare, 11 mai 2023, Soulac-sur-Mer.

Au phare de Richard, cueillette et dégustation de plantes sauvages avec Laurence Dessimoulie (inscription avant le 4 mai)

Départ de Soulac -sur-mer à 10h, rendez-vous place de la gare, covoiturage possible.

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . EUR.

place de la gare

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At the lighthouse of Richard, picking and tasting of wild plants with Laurence Dessimoulie (registration before May 4)

Departure from Soulac -sur-mer at 10am, meeting point at the station, carpooling possible

En el faro de Richard, recogida y degustación de plantas silvestres con Laurence Dessimoulie (inscripción antes del 4 de mayo)

Salida de Soulac -sur-mer a las 10h, punto de encuentro en la estación, posibilidad de compartir coche

Am Leuchtturm von Richard, Sammeln und Verkosten von Wildpflanzen mit Laurence Dessimoulie (Anmeldung bis zum 4. Mai)

Abfahrt von Soulac -sur-mer um 10 Uhr, Treffpunkt Place de la gare, Fahrgemeinschaften möglich

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Médoc Atlantique