Visite des Bunkers Place des Arros (parking), 20 avril 2023, Soulac-sur-Mer.

Découvrez lors d’une visite guidée ces ouvrages exceptionnels de la seconde guerre mondiale sur le cordon dunaire. Vous comprendrez la construction, la situation et architecture des bunkers du Mur de l’Atlantique grâce à cette visite accompagnée.

Le jeudi de 10h à 12h d’avril à juin, septembre et octobre

Durée 2h

7€/adulte et 4€/enfant (de 6 à 12 ans)

Départ : place des Arros.

Place des Arros (parking)

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover during a guided tour these exceptional works of the second world war on the dune cordon. You will understand the construction, the situation and the architecture of the Atlantic Wall bunkers thanks to this guided tour.

Thursday from 10am to 12pm from April to June, September and October

Duration 2 hours

7/adult and 4/child (from 6 to 12 years old)

Departure : Place des Arros

Descubra durante una visita guiada estas obras excepcionales de la Segunda Guerra Mundial en las dunas. Comprenderá la construcción, ubicación y arquitectura de los búnkeres del Muro Atlántico gracias a esta visita guiada.

Jueves de 10:00 a 12:00 de abril a junio, septiembre y octubre

Duración 2 horas

7 por adulto y 4 por niño (de 6 a 12 años)

Salida: Place des Arros

Entdecken Sie auf einer geführten Tour diese außergewöhnlichen Bauwerke des Zweiten Weltkriegs auf der Dünenkette. Sie werden den Bau, die Lage und die Architektur der Bunker des Atlantikwalls dank dieser geführten Besichtigung verstehen.

Donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr von April bis Juni, September und Oktober

Dauer: 2 Std

7?/Erwachsener und 4?/Kind (von 6 bis 12 Jahren)

Start: Place des Arros

