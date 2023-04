Visite énigme : les trésors de Soulac-sur-Mer place de la Basilique, 14 avril 2023, Soulac-sur-Mer.

Partez à la recherche du trésor des pirates et retrouvez les indices qui sont cachés dans la ville ! Une visite accompagnée et amusante en famille pour découvrir les histoires de piraterie, le monde marin et les légendes de Soulac. Jeux, observations et atelier sont de la partie..

2023-04-14 à ; fin : 2023-04-14 12:00:00. EUR.

place de la Basilique

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Go in search of the pirate treasure and find the clues hidden in the city! A guided and fun family tour to discover the stories of piracy, the marine world and the legends of Soulac. Games, observations and workshop are part of the tour.

¡Vaya en busca del tesoro pirata y encuentre las pistas que se esconden en la ciudad! Una visita familiar guiada y divertida para descubrir las historias de la piratería, el mundo marino y las leyendas de Soulac. Juegos, observaciones y talleres forman parte de la visita.

Begeben Sie sich auf die Suche nach dem Piratenschatz und finden Sie die Hinweise, die in der Stadt versteckt sind! Ein begleiteter und unterhaltsamer Familienbesuch, bei dem Sie die Geschichten der Piraten, die Meereswelt und die Legenden von Soulac entdecken. Spiele, Beobachtungen und ein Workshop sind mit von der Partie.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Médoc Atlantique