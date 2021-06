Soulac Fête la Mer Soulac-sur-Mer, 8 août 2021-8 août 2021, Soulac-sur-Mer.

Soulac Fête la Mer 2021-08-08 11:00:00 – 2021-08-08

Soulac-sur-Mer Gironde

La commune de Soulac-sur-Mer vous donne rendez-vous le dimanche 8 août pour célébrer la mer et fêter ses traditions maritimes. L’occasion pour vous de participer à l’hommage rendu aux marins et surfeurs disparus lors d’une cérémonie religieuse, ponctuée d’un dépôt de gerbe dans l’océan.

Profitez également des festivités qui auront lieu toute la journée avec de nombreuses animations musicales.

La journée se termine en beauté par un concert et un magnifique spectacle pyrotechnique signé Jacques Couturier, qui enchante petits et grands.

+33 5 56 73 29 37

Feu d’artifice