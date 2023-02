Soulac célèbre la Danse (animé par Sandra De Almeida) Palais des Congrès Soulac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Soulac célèbre la Danse (animé par Sandra De Almeida) Palais des Congrès, 4 mars 2023, Soulac-sur-Mer . Soulac célèbre la Danse (animé par Sandra De Almeida) 1 avenue El Burgo de Osma Palais des Congrès Soulac-sur-Mer Gironde Palais des Congrès 1 avenue El Burgo de Osma

2023-03-04 – 2023-03-04

Palais des Congrès 1 avenue El Burgo de Osma

Soulac-sur-Mer

Gironde EUR Spectacle proposé par les ateliers danse et gym du CMCS. Spectacle proposé par les ateliers danse et gym du CMCS. +33 5 56 09 82 99 Palais des Congrès 1 avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Soulac-sur-Mer Gironde Palais des Congrès 1 avenue El Burgo de Osma Ville Soulac-sur-Mer lieuville Palais des Congrès 1 avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer Departement Gironde

Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulac-sur-mer /

Soulac célèbre la Danse (animé par Sandra De Almeida) Palais des Congrès 2023-03-04 was last modified: by Soulac célèbre la Danse (animé par Sandra De Almeida) Palais des Congrès Soulac-sur-Mer 4 mars 2023 1 avenue El Burgo de Osma Palais des Congrès Soulac-sur-Mer Gironde Gironde Palais des Congrès Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer Gironde