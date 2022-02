Soulac 1900 : Vente aux enchères de vins (exposition publique) Soulac-sur-Mer, 4 juin 2022, Soulac-sur-Mer.

Soulac 1900 : Vente aux enchères de vins (exposition publique) Soulac-sur-Mer

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-04

Soulac-sur-Mer Gironde

Soulac 1900 fête sa 19ème édition et cette année le thème est sur le cirque ! Enfilez votre plus beau costume, et rejoignez nous dans la belle station balnéaire de Soulac-sur-Mer pour revivre l’époque des premiers bains de mer.

Ce festival incontournable du nord Médoc vous entraînera aux rythmes des fanfares se produisant tout le week-end rue de la plage et sur le front de mer de Soulac.

Chanteuses, musiciens, orgues de Barbarie, badauds costumés, french-cancans et marché d’antan rythmeront un week-end riche en rebondissements.

Balades en calèche, vente aux enchères, soirée dansantes, le temps d’un week-end hors du temps, au bord de l’océan profitez pleinement des joies de Soulac 1900. Vous pourrez enfin profiter de cet événement régional pour changer de vie en louant un costumez d’époque !

+33 9 75 43 07 29

Label Soulac

Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-14 par