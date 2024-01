Soul7 Boulevard Les Disquaires Paris, dimanche 21 janvier 2024.

Le dimanche 21 janvier 2024

de 16h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Avec Soul7 Boulevard, du groove et des reprises soul & funk !

Soul7 Boulevard est un groupe parisien qui explore les nuances de la soul et du funk depuis 2017. Stéphane, Adrien, Sylvain, Hasnae, Antoine et Sylvie vous proposent de partager, le temps d’une soirée, leur passion du groove. Au programme : des reprises de Marvin Gaye, Amy Whinehouse, Nina Simone, Joss Stone, Aretha Franklin, et bien d’autres encore !

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://lesdisquaires.com/event/soul7-boulevard/

Soul7 Boulevard