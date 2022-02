Soul Trip Terres-de-Caux, 14 mai 2022, Terres-de-Caux.

Soul Trip Fauville en Caux Boulevard Alleaume Terres-de-Caux

2022-05-14 – 2022-05-14 Fauville en Caux Boulevard Alleaume

Terres-de-Caux Seine-Maritime Terres-de-Caux

SOUL TRIP est un quatuor Soul-Pop franco-britannique installé en Normandie, avec une envie collective d’une musique qui inspire, donne de la force et de l’énergie.

Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre musiciens intègrent des éléments de soul, de funk, de pop et de disco, pour créer un son chaleureux, unique et accessible, un « voyage dans l’âme » impulsé par les textes intimes de la chanteuse Lauren Gold, des tranches de vie, qui permettront à chacun de se reconnaître.

SOUL TRIP est un quatuor Soul-Pop franco-britannique installé en Normandie, avec une envie collective d’une musique qui inspire, donne de la force et de l’énergie.

Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre musiciens intègrent…

contact@larotonde.org +33 2 35 96 74 11 https://www.larotonde.org/

SOUL TRIP est un quatuor Soul-Pop franco-britannique installé en Normandie, avec une envie collective d’une musique qui inspire, donne de la force et de l’énergie.

Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre musiciens intègrent des éléments de soul, de funk, de pop et de disco, pour créer un son chaleureux, unique et accessible, un « voyage dans l’âme » impulsé par les textes intimes de la chanteuse Lauren Gold, des tranches de vie, qui permettront à chacun de se reconnaître.

Fauville en Caux Boulevard Alleaume Terres-de-Caux

dernière mise à jour : 2022-01-02 par