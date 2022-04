Soul Train, 26 mars 2022, .

Soul Train

2022-03-26 – 2022-03-26

7 7 Après le succès des précédentes éditions, The soirée mensuelle Soul & Funk et autres grooveries remet le couvert au Makeda… dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec déco, projection, soul train line… et vous qui venez avec vos meilleures passes ! Venez sapés mais pas déguisés !



Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff !



Cette lourde mission est tenue par l’activiste Marseillais du groove Selecter The Punisher (Tighten Up Festival / 45 Live France / Groove Unity / Moove On up) ) qui proposait ici même depuis 2013 des soirées “Around the Funk(s)” dans lesquelles la Soul Train Line était de mise !

The soirée mensuelle Soul & Funk et autres grooveries au Makeda… Rendez-vous le 26 mars !

Après le succès des précédentes éditions, The soirée mensuelle Soul & Funk et autres grooveries remet le couvert au Makeda… dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec déco, projection, soul train line… et vous qui venez avec vos meilleures passes ! Venez sapés mais pas déguisés !



Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff !



Cette lourde mission est tenue par l’activiste Marseillais du groove Selecter The Punisher (Tighten Up Festival / 45 Live France / Groove Unity / Moove On up) ) qui proposait ici même depuis 2013 des soirées “Around the Funk(s)” dans lesquelles la Soul Train Line était de mise !

dernière mise à jour : 2022-03-23 par