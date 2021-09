Soul Train : Selecter The Punisher invite DJ Duff Makeda, 18 septembre 2021, Marseille.

Selecter the Punisher invite DJ Duff De la Funk, de la Soul, tes plus beaux habits, ton plus beau sourire, et surtout tes plus beaux pas de danse…. Horaires Samedi 18 septembre : 21H30 ouverture des portes, début des sets 22H. ✧✧✧ SOUL TRAIN ✧✧✧ Après le succès des précédentes éditions, The Soirée mensuelle SOUL & FUNK et autres Grooveries remet le couvert au Makeda… dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec déco, projection, soul train line…et vous qui venez avec vos meilleures passes ! Venez sapés mais pas déguisés ! Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff ! Cette lourde tâche est dévolue à l’activiste Marseillais du groove Selecter The Punisher (Tighten Up Festival / 45 Live France / GROOVE UNITY) qui proposait ici même depuis 2013 des soirées “Around the Funk(s)” dans lesquelles la Soul Train Line était de mise ! Son guest pour cette soirée Dj DUFF… Ancien membre des Maniacx avec dix ans de tournée au compteur, ses talents de musicien et DJ lui permette de chauffer les dancefloor de soirées et festivals de divers horizons, il a assuré l’ouverture d’artistes comme De La Soul, Joey Star, Redman & Methodman, Morcheeba, Fauve, Gramatik. On sort ses plus beaux atouts et on laisse parler le démon de la danse qui nous habite… ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ Infos Pratiques Le Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Entrée 5€ + adhésion (*1€ pour les non adhérents) Pour la réouverture du Makeda et le début de la saison 2021/2022, nous sommes obligées d’appliquer les règles sanitaires obligatoires pour les salles de concert en format debout – Pass sanitaire en vigueur pour entrer —> il faudra présenter soit la preuve d’un test négatif de moins de 72h OU la preuve d’un schéma vaccinal complet OU un certificat de rétablissement

