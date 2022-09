Soul Train, 8 octobre 2022, .

Soul Train



2022-10-08 22:00:00 22:00:00 – 2022-10-08

EUR 7 10 The soirée mensuelle Soul & Funk et autres grooveries au Makeda… dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec déco, projection, soul train line…et vous qui venez avec vos meilleures passes ! Venez sapés mais pas déguisés !



Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff !



Cette lourde mission est tenue par l’activiste Marseillais du groove Selecter The Punisher (Tighten Up Festival / 45 Live France / Groove Unity / Moove On up) ) qui proposait ici même depuis 2013 des soirées « Around the Funk(s) » dans lesquelles la Soul Train Line était de mise !



• Selecter The Punisher

(Dj set / Programmateur du Tighten Up Festival / 45 Live France / Groove Unity) :

« Activiste nocturne bien connu sur la place de Marseille, Selecter The Punisher est aussi le directeur artistique du três bon Tighten Up Festival et un des piliers des soirées Groove Unity. Autrement dit, un Dj qui sait faire monter la pression et possêde, pour cela, une véritable montagne de vinyles remontant à la source du funk » Télérama Sortir.



• Bobzilla

Bobzilla, Bob, Bobby, Michel des Collêgues : un grand gaillard infatigable avec des oreilles en titane, la terreur Des Dancefloor Phocéens. Doué d’un goût certain pour la bonne musique , quelle que soit sa couleur, allié à un sens inné de la fête, d’une culture musicale aussi vaste qu’éclectique, l’homme est aussi à l’aise avec un bootleg batcave qu’avec un live de funk.

The soirée mensuelle Soul & Funk et autres grooveries au Makeda… Rendez-vous le 8 octobre !

