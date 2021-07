Marseille Le Couvent Bouches-du-Rhône, Marseille Soul Sliders Le Couvent Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Couvent, le mercredi 14 juillet à 18:00

[http://www.atelier-juxtapoz.fr](http://www.atelier-juxtapoz.fr)Funk digital que se créé la seconde édition de Soul&Funk Party. Laissez vous porter par les vibes planantes de Soul Sliders entre rythmes New Soul, R&B spatiales et Funk électronique. Accompagnés d’un dénicheur de pépites des quatre coins du globe, du Bronx à Berlin, Boulafa Set est un véritable dealer de funk. Dansons et enjaillons nous mercredi 14 juillet au Couvent. Restautration & buvette sur place www.atelier-juxtapoz.fr

adhésion 2€

♫♫♫ Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-07-14T18:00:00 2021-07-14T23:00:00

