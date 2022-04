Soul Sessions : Michelle David & The True-Tones + Thomas Kahn Saint-Malo, 30 avril 2022, Saint-Malo.

Soul Sessions : Michelle David & The True-Tones + Thomas Kahn La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2022-04-30 – 2022-04-30 La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

MICHELLE DAVID & THE TRUE-TONES [Soul]

Grande voix gospel et soul, Michelle David invoque l’âme de Sharon Jones avec une énergie et un charisme inébranlables. Entourée de ses musiciens, elle convoque soul, funk et rhythm & blues d’une voix puissante portée par des cuivres explosifs et un groove dévastateur. Vous aviez aimé Lee Fields & the Expressions à La Nouvelle Vague ? Ne manquez pas Michelle David and the True-Tones !

THOMAS KAHN [Soul / Clermond Ferrand]

Jeune chanteur, guitariste, auteur et compositeur, sa voix et son timbre rappelant les grands chanteurs noirs américains, Thomas Kahn n’a pas volé le titre de « petit prince de la soul contemporaine » dont l’a qualifié le magazine Rolling Stone. Le Clermontois de 30 ans, bercé au gospel, au blues et à la soul, interprète en anglais et d’une voix unique son répertoire inspiré et envoûtant !

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans [pass sanitaire entre 12 et 15 ans]

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne.

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

