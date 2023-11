Soul Serenade LE BAL BLOMET Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soul Serenade LE BAL BLOMET Paris, 24 janvier 2024, Paris. Le mercredi 24 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Réduit : 15 EUR

Tarif Normal : 22 EUR

Emilie Hedou et sa voix gospel débordante d’énergie, entourée de 6 musiciens, rend un hommage vibrant aux étoiles de la soul Otis Redding, Aretha Franklin, Ray Charles, Etta James, Sam Cooke… Quand la chanteuse à la voix gospel débordante d’énergie Emilie Hedou fit la rencontre de ces 6 musiciens férus de swing et de jazz, le coup de foudre fut immédiat ! Ensemble, ils partagent le même amour de la soul authentique, époque glorieuse des mythiques labels Motown et Stax. La tentation était trop forte: Soul Serenade était né. Avec beaucoup de présence et de charisme, cette jeune chanteuse et ses acolytes rendent un hommage vibrant aux étoiles Otis Redding, Aretha Franklin, Ray Charles, Sam Cooke…qui les ont tant inspirés. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.balblomet.fr/evenement/soulserenade-2-2-2/edate/2024-01-24/

SOUL SERENADE Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville LE BAL BLOMET Paris latitude longitude 48.8427399838542,2.30613598707419

LE BAL BLOMET Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/