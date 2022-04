Soul Papaz Le Rallumeur d’étoiles Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Rallumeur d’étoiles, le vendredi 22 avril à 21:00

Actuellement en accompagnement au Bolegason, The Soul Papaz aime partager son amour de la Soul et du Funk. Armés de leur premier EP fraichement sorti, les cinq tarnais vous rendront définitivement addict à la danse avec leurs rythmiques aiguisées et la voix envoûtante de leur lead ! Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

Prix libre

♫♫♫ Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T21:00:00 2022-04-22T23:00:00

