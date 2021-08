SOUL OF EPIRUS Alhambra, 12 décembre 2021, Genève.

SOUL OF EPIRUS

Alhambra, le dimanche 12 décembre à 17:00

Soul of Epirus invite à découvrir le récent album de deux artistes de renom : le clarinettiste grec Petroloukas Halkias et le joueur de laouto Vasilis Kostas. Il explore une tradition née dans la décennie 1920-30 sous l’impulsion du légendaire clarinettiste Kitsos Harissiadis, qui a créé un langage musical unique à partir du riche patrimoine instrumental et vocal d’Épire, au Nord-Ouest de la Grèce. Cette forme d’expression singulière célèbre les sentiments de joie et de tristesse des gens du peuple, honore celles et ceux qui sont mort.es ou ont émigré, en même temps qu’elle chante avec verve les beautés de la nature et de la vie. Ce concert en quintet s’articule autour du dialogue entre deux instruments solistes joués par deux musiciens de générations différentes, portant chacun en eux leur histoire et leur rapport à la tradition d’Épire. Un art tout en finesse enrichi par la voix et la poésie du chanteur Kostas Tzimas et de quelques autres nuances instrumentales. —– Petroloukas Halkias : clarinette Vasilis Kostas : laouto Kostas Tzimas : chant Thanasis Vollas : laouto Petros Papageorgiou : percussions —- Concert enregistré par RTS, Espace 2

Les ADEM présentent : Quintet Halkias- Kostas en concert à l'Alhambra le 12 décembre 2021

Alhambra, Genève



