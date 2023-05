Soul Lockdown – Funky Mondays Les Disquaires, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Accès : 5 EUR

Soul Lockdown et Funky Mondays débarquent sur la scène des Disquaires pour une soirée placée sous le signe du groove et de la bonne humeur.

En première partie : Soul Lockdown.

Soul Lockdown est né du confinement et ces musiciens vous transportent avec leur style soul, neo-soul et hip-hop. Du talent, de l’énergie, du feu… Ouvrez grand vos oreilles, Soul is back !

En deuxième partie: Funky Mondays

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://lesdisquaires.com/

