Gratuit : non 10 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concert. Soumbalaya Production est heureux de vous présenter le projet Soul Ladies. Richard Kara invite 13 artistes de la scène locale et régionale à participer à l’enregistrement d’un album musical. Inédit, dans son concept et dans sa réalisation, ce projet met à l’honneur les talents féminins de Nantes et de ses alentours. Chanteuses, slameuses, rappeuses, saxophoniste, contrebassiste, elles ont toutes une belle énergie à partager avec le public. Pour Richard Kara, il est essentiel de mettre en lumière les femmes musiciennes qui n’ont que peu de visibilité dans le paysage musical régional. Avec Floriane Drune, Larys Smith, Anna Kuhn (chanteuse), Rozenn Mabit, Vinciane Martin, Sista Loka, Magali Le Gouais, Laurent Crinière, Phil Groove, Valentin Ackah, Anthony Alcaraz. Durée : 1h15 TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

