Soul kitchen Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Soul kitchen Thélonious Café Jazz Club, 18 février 2022, Bordeaux. Soul kitchen

Thélonious Café Jazz Club, le vendredi 18 février à 20:30

C’est la sensation soul vintage de la scène bordelaise. Le SOUL KITCHEN groove, c’est avant tout une section rythmique millimétrée, un pupitre de cuivres affûtés, et des arrangements raffinés au service de compositions originales. La recette SOUL KITCHEN : musique inspirée de la soul et du rhythm and blues des années 60 relevés aux épices du gospel et du rock.

9€ / 7€

Soul & rhythm and blues Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Thélonious Café Jazz Club Adresse 18 rue bourbon Ville Bordeaux lieuville Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Departement Gironde

Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Soul kitchen Thélonious Café Jazz Club 2022-02-18 was last modified: by Soul kitchen Thélonious Café Jazz Club Thélonious Café Jazz Club 18 février 2022 bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux

Bordeaux Gironde