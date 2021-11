“Soul Kids” de Hugo Sobelman La CLEF, 25 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

“Soul Kids” de Hugo Sobelman

La CLEF, le jeudi 25 novembre à 20:30

**La CLEF et Les Ecrans Documentaires présentent “SOUL KIDS”** **Un film documentaire de HUGO SOBELMAN France | 2020 | 75 minutes** À Memphis, Tennessee, l’une des villes américaines les plus sinistrées du Sud des États Unis, la musique demeure un oasis en même temps qu’une catharsis. Un moyen d’expression en même temps qu’un ciment communautaire. Hugo Sobelman a choisi de documenter à sa façon ces énergies et cette architecture en nous faisant partager le quotidien de jeunes musicien.nes passionné.es qui suivent les cours de la Stax Music Academy. Fondée sur l’héritage du label légendaire des années soixante (Isaac Hayes, Wilson Pickett, Otis Redding, Sam & Dave) qui accompagna la lutte pour les droits civiques, cette école de musique – extrascolaire et gratuite – permet à des adolescent.es passionné. es d’apprendre et de comprendre l’Histoire africaine-américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la soul. Ce film offre un voyage musical dans le temps et une plongée dans la pensée, le quotidien d’une nouvelle génération, qui réactive à sa façon, en déjouant les pièges de l’hommage et en inventant sa propre voix, la force vive des combats du passé, au temps de Black Lives Matter. **➖ Thématiques du film ➖** Histoire | Racisme | Jeunesse | États-Unis | Droits de l’Homme | Soul [[https://youtu.be/HPJ3368TtEs](https://youtu.be/HPJ3368TtEs)](https://youtu.be/HPJ3368TtEs) **➖ Dossier de presse ➖** [[https://bit.ly/3FipkJH](https://bit.ly/3FipkJH)](https://bit.ly/3FipkJH) **➖ Distinctions ➖** 2021 : F.A.M.E – Festival international de films sur la musique – Paris (France) – Compétition 2021 : FIPADOC – Festival International Documentaire – Biarritz (France) – Compétition Documentaire musical 2020 : Festival international du film d’éducation – Évreux (France) – Sélection 2020 : États généraux du film documentaire – Lussas (France) – Prix Sacem du meilleur documentaire musical La diffusion de ce documentaire sera suivie d’une jam “spécial soul” avec Audrey Gastebois au chant **➖ La diffusion de ce documentaire sera suivie d’une jam “spécial soul” avec Audrey Gastebois au chant ➖** **➖ A propos du Festival “Les Ecrans Documentaires” ➖** Porté par l’association Son et Image, le Festival “Les Écrans Documentaires” a proposé plus de 1300 films depuis 1997 et s’interroge sur les évolutions du documentaire en tentant d’en montrer la diversité. Avec une ligne manifeste : l’exigence du style, de la démarche singulière, de l’expérience partagée, du regard personnel, de l’écoute authentique et de l’expérimentation féconde. Cette année, le Festival reprend du 17 au 23 novembre 2021 à l’Espace Jean Vilar à Arcueil et dans les lieux partenaires. La CLEF accueille deux soirées consacrées respectivement à la musique et à la danse dans le prolongement de cette 26e édition. [[https://lesecransdocumentaires.org](https://lesecransdocumentaires.org)](https://lesecransdocumentaires.org)

Entrée libre

A la Stax Academy, la musique permet à des adolescents noirs américains de se réapproprier leur histoire.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T23:30:00