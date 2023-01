Soul jazz colors Lanton, 28 janvier 2023, Lanton Lanton.

C’est au milieu des années 50-60 que se développe le style « soul jazz ». Influences du blues, du rythm and blues et du gospel. Une musique peu commune par la présence d’un orgue Hammond B3, instrument au potentiel riche et complet, dont le jeu reproduit celui d’un orchestre. Benoit Ribière s’emploie à faire vivre cet instrument aux côtés de Francis Gonzalez, accompagnateur attentif s’ingéniant à mettre l’orgue en relief au gré de son inspiration. Anthony Stelmaszack au chant et à la guitare apporte toute sa passion du blues. Ces trois musiciens partagent leur expérience pour offrir une musique pleine d’énergie et de sensibilité. Benoît Ribière : orgue Hammond B3 Francis Gonzalez : batterie Anthony Stelmaszack : guitare, chant

