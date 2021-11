Soul & Funk Party : Soul Sliders + DJ BRETT Makeda, 18 décembre 2021, Marseille.

Soul Sliders Soul Sliders vous propose d’aller à la rencontre de plusieurs styles alliant mélancolie et groove. Violoncelle, guitare et synthé accompagnent la voix rauque et profonde de Mélissa Naïmo dans une formation soul innovante sur les scènes de Marseille. Les membres du groupe Soul Sliders produisent actuellement leur premier album qui sera tant planant que puissant. Ils nous proposent un style très particulier entre rythme Soul des années 90 et des influences électroniques et spatiales. A découvrir en live ! DJ BRETT Tout minot j’avais une baignoire sabot dans laquelle je barbotais dans le jazz de Miles Davis, Archie Sheep, Sonny Rollins… Alors que certains adolescents commençaient à porter le mulet, j’avais moi les cheveux collés par le rock new wave qui me transpirait de chaque pore de la peau. Ultra psyché, supra électrisé, au lycée je subissais l’influence sixties rock-garage et soul Motown. Plus tard initié aux sons électro de la house, du big beat, du trip hop…, par des passionnés inspirants : Imagine le cocktail dans mon shaker ! Ce qui fait son succès, c’est la pointe de groove qui rehausse toutes les saveurs ! Alors pour mes set dj, je reviens boire à la source : soul-groove, disco-house, funk, et hip-hop, revisités. INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 6€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet)

