SOUL CAGES TRIO JAZZ CHATEAU DU ROZIER, 18 février 2023, FEURS.

SOUL CAGES TRIO JAZZ CHATEAU DU ROZIER. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-18 au ). Tarif : 19.5 à 19.5 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Yannick Robert est un des musiciens les plus prolifiques en terme de projets : qu’ils soient Jazz ou Fusion, Blues ou Celtique, ce guitariste à la technique aux doigts inimitable (Guitar & Bass) vient cette fois nous présenter son Soul Cages Trio consacré à une revisite à sa manière des compositions de Sting ! Il s’adjoint pour ce faire le concours de deux musiciens d’exception, le batteur Cédric Affre (Demi Evans, Pierre-jean Gaucher, etc..) et le bassiste Gilles Coquard (Antoine Hervé, Jean-pierre Como, Captain Mercier, etc…) Grooves, mélodies et improvisations débridées y côtoient les climats les plus envoutants, et font de ce projet artistique un moment de partage ludique et festif. Le concert bouclera une semaine résidence pendant laquelle Soul Cages va enregistrer son prochain album « Live au Château du Rozier », avec toujours des reprises de Sting, de Police, des Beatles et des compositions originales.

CHATEAU DU ROZIER FEURS 1 rue d’Assier Loire

