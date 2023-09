Dans le cadre du festival Résurgence VII : balade entre fontaines, bois & champs Souillac, 15 octobre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Découvrez lors d’une balade, les fontaines du village et des papiers peints disséminés et crées pour le bicentenaire du pont Louis Vicat.

2023-10-15 09:45:00 fin : 2023-10-15 . EUR.

Souillac 46350 Lot Occitanie



Take a stroll around the village’s fountains and discover the scattered wallpapers created for the bicentenary of the Louis Vicat bridge

Pasee por las fuentes del pueblo y descubra los papeles pintados creados con motivo del bicentenario del puente Louis Vicat

Entdecken Sie bei einem Spaziergang die Brunnen des Dorfes und die verstreuten Tapeten, die anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Brücke Louis Vicat geschaffen wurden

