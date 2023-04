Les Noces [ Festival de Saint-Céré ] Jardin de l’Abbé Pierre Fayret, 1 août 2023, Souillac.

Théâtre musical de Rue

Du mariage rêvé à la catastrophe : c’est avec ce point de départ que l’autrice Samira Sedira a imaginé Les Noces, une réjouissante comédie satirique sur fond de rencontre choc entre la Charente et la banlieue parisienne. Mixant traditions charentaises, cultures urbaines et gilets jaunes, elle nous fait rire, nous émeut et nous incite, sans en avoir l’air à repenser notre relation aux autres.

Une comédie fédératrice, car rire ensemble c’est déjà se rencontrer, jouée – chantée sans lumières, sans fard, sans distance. Entre le public et les comédien.nes – musicien.nes, ll n’y aura qu’un pas, au sens propre comme au sens figuré. Un pari pour ce spectacle, celui de la joie et de l’humour comme une réponse au marasme et au cynisme ambiant..

2023-08-01 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-01 . 10 EUR.

Jardin de l’Abbé Pierre Fayret

Souillac 46200 Lot Occitanie



Musical Street Theater

From a dream wedding to a disaster: this is the starting point for author Samira Sedira’s Les Noces, a delightful satirical comedy set against the backdrop of a shocking encounter between the Charente region and the Parisian suburbs. Mixing Charente traditions, urban cultures and yellow vests, she makes us laugh, moves us and incites us, without seeming to, to rethink our relationship with others.

A federating comedy, because laughing together is already meeting, played – sung without lights, without make-up, without distance. Between the audience and the actors – musicians, there will be only one step, literally and figuratively. A bet for this show, that of the joy and the humor as an answer to the marasmus and the ambient cynicism.

Teatro musical de calle

De una boda de ensueño a un desastre: éste es el punto de partida de Les Noces, de la autora Samira Sedira, una deliciosa comedia satírica que tiene como telón de fondo el enfrentamiento entre la Charente y los suburbios parisinos. Mezclando tradiciones charentinas, culturas urbanas y chalecos amarillos, nos hace reír, nos conmueve y nos incita, sin que lo parezca, a replantearnos nuestra relación con los demás.

Una comedia federadora, porque reír juntos ya es reunirse, actuar, cantar sin luces, sin maquillaje, sin distancia. Entre el público y los actores y músicos sólo hay un paso, literal y figuradamente. Un desafío para este espectáculo, el de la alegría y el humor como respuesta al estancamiento y al cinismo del ambiente.

Musikalisches Straßentheater

Von der Traumhochzeit zur Katastrophe: Mit diesem Ausgangspunkt hat sich die Autorin Samira Sedira Les Noces ausgedacht, eine erfreuliche satirische Komödie vor dem Hintergrund einer schockierenden Begegnung zwischen der Charente und den Pariser Vorstädten. Mit einer Mischung aus Traditionen der Charente, urbanen Kulturen und gelben Westen bringt sie uns zum Lachen, berührt uns und regt uns, ohne den Anschein zu erwecken, dazu an, unsere Beziehung zu anderen zu überdenken.

Eine verbindende Komödie, denn gemeinsam lachen heißt bereits, sich zu begegnen, gespielt – gesungen ohne Lichter, ohne Schminke, ohne Distanz. Zwischen dem Publikum und den Schauspielern und Musikern ist es nur ein Schritt, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Dieses Stück setzt auf Freude und Humor als Antwort auf die Flaute und den herrschenden Zynismus.

