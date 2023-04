Le Jazz en Courant(s) 10, Rue de la Halle Souillac Catégories d’Évènement: Lot

Le Jazz en Courant(s) 10, Rue de la Halle, 1 juin 2023, Souillac. Causerie musicale animée par Robert Peyrillou. Histoire du Jazz 3 : New Orléans, Dixieland, Ragtime, Stride..

2023-06-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-01 . EUR.

10, Rue de la Halle Bibliothèque

Souillac 46200 Lot Occitanie



Musical talk animated by Robert Peyrillou. History of Jazz 3: New Orleans, Dixieland, Ragtime, Stride. Charla musical conducida por Robert Peyrillou. Historia del Jazz 3: Nueva Orleans, Dixieland, Ragtime, Stride. Musikalisches Gespräch, moderiert von Robert Peyrillou. Jazzgeschichte 3: New Orleans, Dixieland, Ragtime, Stride. Mise à jour le 2023-04-09 par OT Vallée de la Dordogne

