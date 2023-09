VIVONS LE THÉÂTRE : LE FILS D’ULYSSE, CONCERT D’ENFER Sougraigne, 15 octobre 2023, Sougraigne.

Sougraigne,Aude

Vivons le théâtre – Conduite intérieure – le fils d’Ulysse, concert d’enfer, d’après un texte de Marion Aubert.

Sur la plage, le fils d’Ulysse regarde droit devant lui. Il parle à la mer. Entre la pièce de théâtre, le poème, la chanson, le récital, les comédiens provoquent les images à coups de gueule et de musique. « Pourquoi es-tu parti faire une guerre si loin de nous. 20 ans sans toi. Où es-tu, qui es-tu, toi le père, celui qui a arraché mon âme du néant pour me laisser sur le sable devant l’immensité de ton absence ? » Derrière Télémaque, la meute des prétendants tend les pièges mortels, pour s’emparer du pouvoir.

Avec : Agnès Buissan, Elsa Poty, Christian Chessa, Olivier Urbe

Mise en scène : Christian Chessa

Régie : Alain Mueller

Administration : Richard Troisvallets.

Vivons le théâtre – Conduite intérieure – le fils d’Ulysse, concert d’enfer, based on a text by Marion Aubert.

On the beach, Ulysses? son stares straight ahead. He speaks to the sea. Somewhere between a play, a poem, a song and a recital, the actors provoke images with their words and music. « Why did you go off to fight a war so far away from us? 20 years without you. Where are you, who are you, you father, the one who plucked my soul from nothingness to leave me on the sand before the immensity of your absence? » Behind Telemachus, the pack of pretenders sets deadly traps, to seize power.

With : Agnès Buissan, Elsa Poty, Christian Chessa, Olivier Urbe

Director: Christian Chessa

Stage manager: Alain Mueller

Administration: Richard Troisvallets

Vivons le théâtre – Conduite intérieure – le fils d’Ulysse, concert d’enfer, basado en un texto de Marion Aubert.

En la playa, el hijo de Ulises mira al frente. Habla con el mar. A medio camino entre una obra de teatro, un poema, una canción y un recital, los actores provocan imágenes con sus palabras y su música. « ¿Por qué te fuiste a luchar a una guerra tan lejos de nosotros? 20 años sin ti. ¿Dónde estás, quién eres tú, el padre, el que arrancó mi alma de la nada y me dejó en la arena ante la inmensidad de tu ausencia? Detrás de Telémaco, la jauría de pretendientes tiende trampas mortales para hacerse con el poder.

Protagonistas : Agnès Buissan, Elsa Poty, Christian Chessa, Olivier Urbe

Dirección: Christian Chessa

Director de escena: Alain Mueller

Administración: Richard Troisvallets

Vivons le théâtre – Conduite intérieure – le fils d’Ulysse, concert d’enfer, nach einem Text von Marion Aubert.

Am Strand steht der Sohn von Odysseus und schaut geradeaus. Er spricht mit dem Meer. Zwischen Theaterstück, Gedicht, Lied und Liederabend provozieren die Schauspieler die Bilder mit Schimpfwörtern und Musik. » Warum bist du in einen Krieg gezogen, so weit weg von uns. 20 Jahre ohne dich. Wo bist du, wer bist du, du Vater, der meine Seele aus dem Nichts gerissen hat, um mich vor der Unermesslichkeit deiner Abwesenheit auf dem Sand zurückzulassen? » Hinter Telemachos stellt die Meute der Freier tödliche Fallen auf, um die Macht an sich zu reißen.

Mit: Agnès Buissan, Elsa Poty, Christian Chessa, Olivier Urbe

Regie: Christian Chessa

Regie: Alain Mueller

Verwaltung: Richard Troisvallets

