Artins Loir-et-Cher Artins Sougé 1870-1871 à Artins. Programme de ces 3 jours : vendredi 27 : 14h : ouverture de l’exposition Faits d’hiver 1870-1871, 18h00 : Le bivouac s’installe ! 20h : Générale de Cathédrale de Paille (sur invitation). Samedi 28 août : 10h – 20h : animations au bivouac ! , exposition Faits d’hiver 1870-1871, 11h : Une dame à sa toilette, l’art de se vêtir en 1870, 14h à 17h30 : conférences, 17h30 : danses historiques du 2nd Empire, 19h30 : première de Cathédrale de paille, lecture&spectacle musical, 21h00 : dîner champêtre (sur réservation). Dimanche 29 août

10h – 18h : exposition Faits d'hiver 1870-1871, 15h00 : représentation de Cathédrale de paille, lecture&spectacle musical.

