SOUFFRANCE OKIS BENJUNIOR 1988 LIVE CLUB Rennes, mercredi 3 avril 2024.

Le Dooinit festival revient pour sa 15e édition, un retour pour l’événement hip hop rennais qui proposera une fois de plus une programmation ambitieuse et pointue.Du 02 avril au 06 avril 2023 les puristes et fans de culture afro-américaine pourront se délecter du meilleur de la scène hip hop, DJing et jazz.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

1988 LIVE CLUB 27 PLACE DU COLOMBIER 35000 Rennes 35