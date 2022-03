Souffrance au travail : en parler pour avancer Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Souffrance au travail : en parler pour avancer Cité des sciences et de l’Industrie, 4 mars 2022, Paris. Souffrance au travail : en parler pour avancer

du vendredi 4 mars au vendredi 8 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Souffrance au travail, burnout, comment en parler pour avancer ? Il s’agira d’identifier ses représentations, de repérer ses valeurs et d’intégrer ses atouts dans sa réflexion.

Gratuit, sur inscription

14h-17h [ATELIER] Cet atelier offre aux participants un espace pour s’interroger après un vécu de souffrance au travail, un burnout. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T17:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T17:00:00

