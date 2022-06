Souffrance, 22 octobre 2022, .

Souffrance

2022-10-22 20:30:00 – 2022-10-22

20 22 Membre discret du groupe montreuillois L’uZine, Souffrance est un artiste dilettante aux rimes fines et aux punchlines affutées.



Avec peu d’apparitions, mais toujours inattendues et qualitatives ainsi que cinq projets solo à son actif, Souffrance cultive un personnage mystérieux aux textes tranchants. Il obtient un succès d’estime à chaque opus : C’est du lourd ta race (2008), Le peuple a faim (2015), ainsi que le maxi Cités d’or et la mixtape Noctambus, sortis tous deux en 2020. Il délivre l’album Tranche de vie en 2021, une œuvre mature et authentique. Souffrance se montre minutieux tant dans le choix de ses instrumentales résolument hip hop que dans l’écriture de ses textes. L’artiste nous conte sa réalité parfois cruelle, clame son amour du rap, la fierté de l’indépendance et dépeint la beauté des recoins les plus sombres du 93 avec détachement et résilience.



Dévoilé au grand public lors du Planète Rap de 7Jaws, il enchaîne les apparitions lors du Cercle de Sofiane et dans le Classico Organisé de Jul. Souffrance s’impose progressivement comme l’une des plumes les plus affutées de sa génération.



Une proposition Saag Le Moulin en accord avec Yuma et HALL26.



