SouffleZ en baie en famille Le Crotoy Le Crotoy Catégories d’évènement: Le Crotoy

Somme

SouffleZ en baie en famille Le Crotoy, 8 février 2022, Le Crotoy. SouffleZ en baie en famille Le Crotoy

2022-02-08 13:30:00 – 2022-02-08 16:30:00

Le Crotoy Somme 30 30 Une sortie nature pour partager du temps en famille, pour s’oxygéner et découvrir les plaisirs de la baie. Temps de sophrologique ludique (jeux, dessins, observation, éveil des sens …) Une sortie nature pour partager du temps en famille, pour s’oxygéner et découvrir les plaisirs de la baie. Temps de sophrologique ludique (jeux, dessins, observation, éveil des sens …) Une sortie nature pour partager du temps en famille, pour s’oxygéner et découvrir les plaisirs de la baie. Temps de sophrologique ludique (jeux, dessins, observation, éveil des sens …) caro et maxim

Le Crotoy

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Crotoy, Somme Autres Lieu Le Crotoy Adresse Ville Le Crotoy lieuville Le Crotoy

Le Crotoy Le Crotoy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-crotoy/