SOUFFLEURS DE VERS : CLAUDE NOUGARO ET HENRI GUÉRIN, HISTOIRE D’UNE AMITIÉ Collège des Bernardins, 14 juin 2022, Paris.

Collège des Bernardins, le mardi 14 juin à 20:00

Avec verve et douceur, Henri Guérin dit sa foi en Dieu. Assoiffé d’espérance, Claude Nougaro chante sa foi en l’homme… Vingt-cinq années d’amitié ont uni Claude Nougaro, chanteur et poète (1929-2004), et Henri Guérin, peintre et maître-verrier (1929-2009). La correspondance entretenue par ces deux artistes entre 1979 et 2004 témoigne de la profondeur de leurs liens. La teneur et la tonalité de leurs échanges évoluèrent au fil du temps : la découverte admirative de leurs métiers respectifs céda peu à peu la place à l’expression de leur quête spirituelle. Avec verve et douceur, Henri Guérin dit sa foi en Dieu. Assoiffé d’espérance, Claude Nougaro chante sa foi en l’homme. Après une introduction musicale par Isabelle Vajra, qui reprendra plusieurs chansons de Claude Nougaro en s’accompagnant au piano, Hélène Nougaro, Sophie Guérin Gasc et Jacques Bonnadier évoqueront les destins croisés de Claude Nougaro et d’Henri Guérin et liront des extraits de leur correspondance. La rencontre sera présentée par le père Laurent Stalla-Bourdillon et animée par Annick Steta. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/souffleurs-de-vers-claude-nougaro-et-henri-guerin-histoire-dune-amitie

Mardis des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T20:00:00 2022-06-14T22:00:00