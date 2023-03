Initiations et démos « De tes mains sublime ton quotidien » Souffleur de verre Jean Marie Rimbault Louhossoa Catégories d’Évènement: Louhossoa

Initiations et démos « De tes mains sublime ton quotidien » Souffleur de verre Jean Marie Rimbault, 29 mars 2023, Louhossoa. Initiations et démos « De tes mains sublime ton quotidien » 29 mars – 2 avril Souffleur de verre Jean Marie Rimbault L’association D’arts et de Rêves, et ses artisans membres vous accueillent à l’atelier du souffleur de rêves Jean Marie Rimbault à Louhossoa et vous proposent tout au long de ces journées, des ateliers ou des initiations à destination du jeune public et des adultes. Vous pourrez ainsi découvrir et participer à la création d’objets en verre et/ou en émail pour sublimer votre quotidien. Démonstrations et visite tous les jours.

Les ateliers d’initiations seront disponibles et ouverts le week end (une participation financiere sera demandée). Nous invitons les structures scolaires, péri scolaires et autres demandes de groupes à nous contacter par avance afin que nous puissions organiser l’accueil.

Pour tous renseignements et informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Cécile au 06 88 23 86 16 ou Isabelle par mail à dartsetdereves@gmail.com Souffleur de verre Jean Marie Rimbault RD 918 64250 louhossoa Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/dartsetdereves »}] [{« link »: « mailto:dartsetdereves@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

