Roubaix Musée d'Art et d' Industrie La Piscine Nord, Roubaix Souffles héroïques Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Souffles héroïques Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine, 27 novembre 2021, Roubaix. Souffles héroïques

Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine, le samedi 27 novembre à 20:00

Ce concert, dans le cadre prestigieux du Musée La Piscine, vous fera découvrir une version exceptionnelle de deux chefs d’œuvre de la période dite héroïque de Beethoven : la sublime 7ème Symphonie et l’impressionnante ouverture d’Egmont, écrites à l’origine pour orchestre symphonique, et présentées ici par un ensemble instrumental. Ludwig van Beethoven – Ouverture d’Egmont opus 84 en Fa mineur – Symphonie n°7 en La Majeur, opus 92

Entrée 7/5 euros

Ensemble instrumental du Conservatoire de Roubaix Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine 23 rue de l’Espérance 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Musée d'Art et d' Industrie La Piscine Adresse 23 rue de l'Espérance 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Musée d'Art et d' Industrie La Piscine Roubaix