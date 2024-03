Souffles Concert de l’ensemble vocal Voix Humaines Place du 8 Mai 1945 Le Relecq-Kerhuon, dimanche 14 avril 2024.

Souffles Concert de l’ensemble vocal Voix Humaines Place du 8 Mai 1945 Le Relecq-Kerhuon Finistère

Le spectacle Souffles associe la voix et le mouvement dans un répertoire contemporain inspiré de traditions orales et de musiques traditionnelles, depuis le nord de l’Europe jusqu’à la Nouvelle-Zélande. La singularité des langues et les couleurs vocales mènent à un chant collectif porteur d’universalité, relié au monde et au vivant.

Plurielles, les personnalités qui composent le chœur fondent le ciment d’un travail de la voix et du corps tout à fait singulier, repensé à chaque création. La relation généreuse que tisse le chœur avec les spectateurs fait éclater les repères habituels, proposant ainsi une approche immersive qui renouvelle notre rapport au son et à l’écoute.

Informations pratiques

Durée 1h15

Sur réservation auprès de la Mairie du Relecq-Kerhuon .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 16:15:00

Place du 8 Mai 1945 Eglise du Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

L’événement Souffles Concert de l’ensemble vocal Voix Humaines Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole