Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Souffle, souffle, cachalot Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Souffle, souffle, cachalot Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 17 octobre 2021, Nantes. 2021-10-17

Horaire : 17:00 18:10

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Conte musical – par Jean-Marc Derouen et Yann-Loïc Joly. Spectacle conté et musical d’après une nouvelle d’Anatole Le Braz : l’histoire de Laurik Cosquêr, un jeune taupier, qui tombe éperdument amoureux de la belle Néa Garandel… Ce conte se situe au cœur de la Bretagne rurale et maritime. Il est l’occasion de parler de la vie des “petites gens”, de la vie de marin, rude, difficile et, dans cette histoire, de tendresse…. Durée : 1h10Tout public à partir de 8 ans Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes