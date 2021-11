Souffle, Souffle Cachalot Paimpol, 26 novembre 2021, Paimpol.

Souffle, Souffle Cachalot Centre Culturel La Sirène 2 bis rue Bécot Paimpol

2021-11-26 18:00:00 – 2021-11-26 19:10:00 Centre Culturel La Sirène 2 bis rue Bécot

Paimpol Côtes d’Armor

Spectacle conté et musical d’après une nouvelle d’Anatole Le Braz.

L’histoire de Laurik Cosquêr, contée par Jean-Marc Derouen et mise en musique par Yann-Loïc Joly à l’accordéon.

Laurik Cosquêr est un jeune taupier qui tombe éperdument amoureux de la belle Néa Garandel … Ce conte se situe au cœur de la Bretagne rurale et maritime.

Il est l’occasion de parler de la vie des « petites gens », de la vie de marin, rude, difficile et dans cette histoire, de tendresse …

lasirene@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 20 36 26

Centre Culturel La Sirène 2 bis rue Bécot Paimpol

