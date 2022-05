Souffle & son (breathwork & sonothérapie) Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Catégories d’évènement: 40230

Bénesse-Maremne

Souffle & son (breathwork & sonothérapie) Yoga searcher 164 Chemin de Pouchuc Bénesse-Maremne

2022-06-12 18:15:00 – 2022-06-12 20:15:00

Bénesse-Maremne 40230 EUR 55 Spécialement pour cet évènement, Amandine à créé une bande sonore qui sera utilisée pendant la séance en plus des instruments et chants réalisés en LIVE.

Comme il s’agit d’une pratique de développement personnel énergétique puissante merci de prendre en compte les contres indications suivantes :

– Femme enceinte

– Stress Post Traumatique profond

– Si vous êtes sous l’effet d’une drogue récréative

– Si vous prenez actuellement un médicament qui altère la chimie du cerveau (anxiolytique ou antidépresseur)

– Hypertension

– Maladie cardio vasculaire, historique de crise cardiaque ou AVC

– Asthme sévère

– Épilepsie

– Diagnostic de bi-polarité, schizophrénie ou condition psychiatrique Venez vivre un moment d’exception avec l’alliance du son et du souffle .

Respirer de manière consciente accompagné par les instruments et les chants .

Yoga searcher 164 Chemin de Pouchuc Bénesse-Maremne

