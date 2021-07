Souffle partagé Salins-les-Bains, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Salins-les-Bains.

Le mercredi 21 juillet sur la place Saint Anatoile à Salins-les-Bains.

Un concert en duo entre clarinette et accordéon (Alice Fidon et Marielle Marchal) mêlant le plaisir de jouer et fraîcheur, allant de la chanson française aux musiques brésiliennes ou encore au tango ! Suivi par un moment convivial, où l’on peut ramener de quoi manger et partager.

Sur inscription (place limitées) au 06 77 08 64 90 ou lamaisondugeant@orange.fr

