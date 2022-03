Souffle de Printemps Auditoire Calvin, 23 avril 2022, Genève.

Souffle de Printemps

du samedi 23 avril au samedi 14 mai à Auditoire Calvin

**Nayoung Kim – 23 avril 2022** Organiste titulaire du temple de la Servette de 2009 à 2018. Elle donne toujours des concerts et participe à diverse collaborations musicales. Mais actuellement, elle travaille comme graphiste et elle est active dans le domaine sociale depuis 2018. Elle vous présente un programme sous le nom de **Ubi Caritas** 4 pièces de J.S. Bach en relation avec des textes bibliques **Alessio Corti – 30 avril 2022** Alessio Corti est professeur d’orgue et de composition aux Conservatoires de Genève et de Vérone (Italie). Il se produit régulièrement en recital en Italie ainsi qu’a travers toute l’Europe. Son récital s’appelle **Lumières italiennes dans l’œuvre pour orgue de J.S. Bach** **Machi Tonaka – 07 mai 2022** Elle est organiste co-titulaire à la basilique Notre-Dame et à l’église de St. Joseph à Genève. Elle est également titulaire de l’orgue de l’église à Vernier. Machi Tonaka donne des concerts d’orgue et elle travaille en outre comme accompagnatrice de classes de ballet au Conservatoire populaire. Son récital s’appelle **Concert de mai – notes printanières** Avec des œuvres de Dietrich Buxtehude, J.S. Bach, Angelo Camin, Naji Hakim et Lionel Rogg **Duo Aeoline – 14 mai 2022** Le Duo Aeoline se compose de Charlotte Schneider – flûtes La flûtiste Suisse enseigne la flûte à bec à l’école de musique de Küttigen-Biberstein en Argovie depuis 2019. Elle est active en Suisse et à l’étranger en tant que soliste ainsi qu’en formation de musique de chambre. Guy-Baptiste Jaccottet – orgue Il est organiste titulaire au temple de La Tour-de Peliz et professeur d’orgue au Conservatoire de Montreux-Vevey-Riviera (CMVR). Comme soliste, cinéconcertiste ou en ensemble, Guy-Baptiste donne une trentaine de concerts par année. Le Duo Aeoline joueront des oeuvres de J.H. Schmelzer, J.S. Bach, Dario Castello, Antonio Vivaldi et Alessandro Marcello Ce concert est donné en partenariat avec Les Concerts de la Cathédrale

Entrée libre – collecte

L’association AOA vous présente 4 concerts d’orgue en avril et mai 2022

Auditoire Calvin Place de la Taconnerie 1, 1204 Genève Genève Cité



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T18:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-30T18:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-07T18:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00