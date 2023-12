CONCERT DU TRIO INSTRUMENTAL ERMADO SOUEICHKFÉ Soueich, 20 décembre 2023, Soueich.

Soueich Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 19:30:00

fin : 2023-12-20

Concert de Noël, du classique mais pas que…..

Le Trio Ermado formation guitare/voix, violon et alto. Erik, Marie-Luise et Dominique, interprètent des airs classiques et contemporains, connus ou ignorés, des musiques de film, des chansons, sur leurs propres arrangements.

3 EUR.

SOUEICHKFÉ

Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie



