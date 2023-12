CONCERT SOUEICHKFÉ Soueich, 13 décembre 2023 19:30, Soueich.

Soueich,Haute-Garonne

Les plus beaux titres de David Bowie en Français, sur fond de musique brésilienne..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . 3 EUR.

SOUEICHKFÉ

Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie



David Bowie’s best songs in French, set to Brazilian music.

Los grandes éxitos de David Bowie en francés, con música brasileña.

Die schönsten Lieder von David Bowie auf Deutsch, untermalt von brasilianischer Musik.

Mise à jour le 2023-12-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE