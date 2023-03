Loto SoudeillesSoudeilles OT d'Egletons Catégories d’Évènement: Corrèze

Corrèze Soudeilles Corrèze . Le Bourg Salle des fêtes Soudeilles Loto organisé par le Foyer Rural de Soudeilles.

De nombreux lots à remporter : bon d’achat de 300€, spa, weekend pour 2 personnes via Wonderbox, broyeur de végétaux, récupérateur d’eau, bons carburant, plancha, une panière de fruits à chaque partie. 4€/carton, 15€/4cartons, 20€/7cartons. À 14h à la salle des fêtes de Soudeilles.

Renseignements : 06 82 15 32 82. +33 6 82 15 32 82 Soudeilles Soudeilles

