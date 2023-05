Vide-grenier Soudat Lieu-dit Le Bourg, 14 mai 2023, Soudat.

Emplacements gratuits, réservations conseillées, restauration sur place: buvette, grillades, sandwichs, crêpes; Vide maison ce même jour dans le village..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Lieu-dit Le Bourg

Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free pitches, reservations recommended, catering on the spot: refreshment bar, grills, sandwiches, pancakes; Home-made sale on the same day in the village.

Parcelas gratuitas, se recomienda reservar, restauración in situ: refrescos, parrilladas, bocadillos, tortitas; venta de productos caseros el mismo día en el pueblo.

Kostenlose Stellplätze, Reservierungen empfohlen, Verpflegung vor Ort: Getränkestand, Grillspezialitäten, Sandwiches, Crêpes; Hausverkauf am selben Tag im Dorf.

