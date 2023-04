Vide-greniers Soudat Lieu-dit Le Bourg Soudat Catégories d’Évènement: Dordogne

Soudat

Vide-greniers Soudat Lieu-dit Le Bourg, 23 avril 2023, Soudat. Vide-greniers

Emplacement gratuit (réservations conseillées)

Restauration sur place..

2023-04-23

Lieu-dit Le Bourg

Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale

Free location (reservations recommended)

Catering on the spot. Venta de garaje

Espacio libre (se recomienda reservar)

Catering in situ. Flohmarkt

Kostenlose Stellplätze (Reservierungen werden empfohlen)

Verpflegung vor Ort. Mise à jour le 2023-04-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

