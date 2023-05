Soudan : Les enjeux de la guerre des généraux Ici & Maintenant L’Institut du Monde Arabe, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit sous condition

Confiés au journaliste Gaïdz Minassian, les cafés-débats « Ici & maintenant, l’actualité du monde arabe » rendent compte de l’actualité culturelle et politique du monde arabe. Thématique de cette rencontre : « Soudan : Les enjeux de la guerre des généraux ».

Depuis le 15 avril dernier, de violents affrontements ont lieu à Khartoum et dans plusieurs villes du Soudan. Ils opposent les partisans du général Al-Bourhane, qui dirige l’armée régulière soudanaise, aux Forces de soutien rapide (RSF) de « Hemetti », général qui a participé au putsch de 2021. Ces affrontements ont plongé le Soudan dans une grave crise humanitaire qui pourrait dégénérer en guerre civile. Alors que 70% des hôpitaux ne fonctionnent plus et que l’eau et l’électricité viennent à manquer[1], diplomates, ressortissants étrangers et membres de la société civile soudanaise fuient massivement Khartoum.

Quatre ans après la révolution, que révèlent ces affrontements sur le système politique soudanais ? Que pouvons-nous espérer du cessez-le-feu entré en vigueur le 25 avril ? Comment s’organise la société civile pour venir en aide à la population soudanaise ?

[1] Au Soudan, les diplomates et les ressortissants étrangers évacuent dans le chaos Khartoum, livrée à la guerre des généraux (lemonde.fr)

L'Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

