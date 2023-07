Visite guidée du site du Prieuré du St Sépulcre et de la Commanderie des hospitaliers Soudaine-Lavinadière, 4 août 2023, Soudaine-Lavinadière.

Soudaine-Lavinadière,Corrèze

Dans le cadre du Festival de Bugeat qui se déroule du 23 juillet au 05 août 2023, l’association « les Amis du Pays de Bugeat » propose une visite guidée du site du prieuré du Saint Sépulcre et de la commanderie des hospitaliers de Soudaine-Lavinadière..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 18:00:00. .

Soudaine-Lavinadière 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Bugeat Festival taking place from July 23 to August 05, 2023, the association « Les Amis du Pays de Bugeat » is offering a guided tour of the site of the Priory of the Holy Sepulchre and the Commandery of the Soudaine-Lavinadière Hospitallers.

En el marco del Festival de Bugeat, que se celebrará del 23 de julio al 5 de agosto de 2023, la asociación « Les Amis du Pays de Bugeat » propone una visita guiada al sitio del Priorato del Santo Sepulcro y de la Comandancia de los Hospitalarios de Soudaine-Lavinadière.

Im Rahmen des Festivals von Bugeat, das vom 23. Juli bis zum 05. August 2023 stattfindet, bietet der Verein « Les Amis du Pays de Bugeat » eine geführte Besichtigung der Stätte des Priorats des Heiligen Grabes und der Kommandantur der Hospitaliers de Soudaine-Lavinadière an.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze